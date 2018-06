Dolnośląskie. Przewoził 30 pasażerów w 2-osobowym busie

Do kontroli pojazdu doszło w miejscowości Strzeszów w województwie dolnośląskim. Funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Strzeszów pojazd ciężarowy, który przystosowany był do przewozu tylko dwóch osób. Busem kierował 21-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy, który jak się okazało przewoził w nim aż trzydziestu pasażerów, znajdujących się w przestrzeni bagażowej.

Oprócz tego, kierowca nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia na pojazd, który w dodatku nie był dopuszczony do ruchu. W związku z popełnionymi wykroczeniami, w tym za przewożenie większej liczby osób niż wynika to z liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, kierowca został ukarany grzywną w wysokości 550 zł. Policjanci zatrzymali mu także prawo jazdy.