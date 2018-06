Gdy protestowali w Sejmie, zapraszano ich do Centrum Dialog. Teraz rząd o nich zapomniał?

O godzinie 12:30 w piątek 15 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie rozpoczęło się spotkanie dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych. Przy okrągłym stole mającym szukać rozwiązania problemów zasiedli m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zabrakło jednak miejsc dla tych, którzy najbardziej nagłośnili kwestię niedofinansowania opiekunów niepełnosprawnych. Nikt z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych nie otrzymał na spotkanie zaproszenia.

Jak zwraca uwagę w rozmowie z RMF FM Iwona Hartwich, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek sejmowego protestu, jeszcze w trakcie manifestacji członkowie rządu wielokrotnie zapraszali protestujących do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Kiedy razem z innymi opuszczała Sejm po 40 dniach, z ust polityków padały zapewnienia, że nadal będą z nimi prowadzone rozmowy. Teraz Hartwich doszła do wniosku, że rząd nie potrzebuje już z nimi rozmawiać, skoro pozbył się ich z Sejmu.

40 dni w Sejmie

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwał przez 40 dni. Ich głównym postulatem było wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku – dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł. Wcześniej strona rządowa spełniła drugi z postulatów i podwyższył rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, do wysokości renty minimalnej.