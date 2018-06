Ciało noworodka w rzece. Wyłowił je wędkarz

Lubelskie. Zgwałcili chłopaka kijem baseballowym i kluczem do kół

Do wstrząsającej napaści doszło na Lubelszczyźnie. Jak podaje „Dziennik Wschodni”, sprawcy najpierw pobili młodego mężczyznę, a później wywieźli go do lasu. Tam zaczęli się nad nim znęcać.