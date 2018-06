Kaczyński „abdykuje za rok”? Mazurek dementuje rewelacje „Faktu”

„Dzisiejszy art. w Fakcie nt. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego to bzdury. Widać sezon ogórkowy już się zaczął” – możemy przeczytać na koncie Beaty Mazurek na Twitterze. Co dokładnie dementuje rzeczniczka PiS? „Fakt” nie twierdzi, że Jarosław Kaczyński całkowicie wycofa się z polityki. Według rozmówców gazety polityk ma przekazać partię w ręce swojego następcy, a sam chce zostać honorowym prezesem. Nadal jednak ma rządzić z tzw. tylnego fotela, ze swojego „Sulejówka”, mówią cytowani przez „Fakt” anonimowi politycy.

Z tego co pisze „Fakt”, Kaczyński planuje wycofać się z codziennej polityki niezależnie od wyniku najbliższych wyborów parlamentarnych. – Znam Jarka ponad 30 lat. Nie wiem, czy wypuścił to dlatego, że chce – jak to on – „wybadać” reakcję w PiS, czy rzeczywiście taką podjął decyzję – miał powiedzieć jeden z rozmówców dziennika. Jak nietrudno zgadnąć, pomysł przejścia na polityczną emeryturę ma być związany z kłopotami zdrowotnymi Kaczyńskiego. Prezes PiS w maju trafił do szpitala w Warszawie, w którym spędził 37 dni i przeszedł zabieg kolana. Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził później, że sytuacja zagrażała życiu polityka.

