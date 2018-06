Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego? Trwa zbieranie podpisów

Zbiórkę podpisów zainicjowało Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców "AUTOS" w Łodzi. Petycja, pod którą podpisało się już ponad tysiąc osób, ma trafić później do Ministra Infrastruktury. Zgodnie z zawartym w niej postulatem kandydaci na kierowców mieliby być zwolnieni z tej części egzaminu, którą obecnie przeprowadza się na placu manewrowym. Wciąż uczono by tych elementów, ale bez konieczności ich zdawania na egzaminie. Zwracają uwagę, że ze względu na stres aż 35 proc. prób zdobycia prawa jazdy kończy się właśnie na tym etapie. Bez zaliczenia obu manewrów na placu, nie można przystąpić do dalszej części egzaminu.

Rezygnacja z zadań na placu miałaby też zmienić treść kursu na prawo jazdy. Mniej czasu poświęcano by na ćwiczenie tych dwóch manewrów, a więcej na jazdę po drogach ekspresowych. Członkowie stowarzyszenia "AUTOS" podkreślają, że Polacy mają z tym problem. Kierowcy zapytani o pomysł zrezygnowania z placu manewrowego przez reporterkę TVN24 mieli różne zdania.

Jakie stanowisko zajmie resort? Warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje obecnie przepisy wprowadzające zakaz współdzielenia placów manewrowych przez Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Czytaj także:

Poseł z PiS kupił prawo jazdy? Jest wniosek o uchylenie immunitetu