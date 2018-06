Szef MSZ: Polska nie została zaproszona na nieformalny szczyt UE

Premier Mateusz Morawiecki nazwał nieformalny szczyt zwołany przez szefa KE „czymś w rodzaju odgrzewanych procedur i propozycji z przeszłości”. – Są one dla nas niezrozumiałe. W większości są nie do zaakceptowania – tłumaczył szef rządu i dodał, że kraje Grupy Wyszehradzkiej „nie należą do klubu przyjaciół relokacji uchodźców”.

Tymczasem okazuje się, że Polska zaproszenia na szczyt w ogóle nie dostała. Taką informację przekazał w rozmowie z RMF FM minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz podkreślił jednak, że nawet gdyby zaproszenie się pojawiło, Polska nie wzięłaby zapewne udziału w rozmowach. – Nie ma zaproszenia dla Polski, co nie oznacza, że gdyby było, to my byśmy byli tutaj skłonni uczestniczyć – tłumaczył szef polskiej dyplomacji dodając, że na spotkanie zostali zaproszeni tylko przywódcy tych państw, które zostały dotknięte kryzysem uchodźczym.

Dzień wcześniej radio RMF FM podawało, że polski premier chciał brać udział w rozmowach w myśl zasady nic o nas bez nas. Stanowisko uległo zmianie po spotkaniu liderów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Viktor Orban powiedział, że zapadła decyzja o bojkocie nieformalnego szczytu Unii Europejskiej dotyczącego migracji. Kilka godzin wcześniej premier Czech deklarował, że on sam weźmie udział w rozmowach. O braku zaproszenia nie było dotąd mowy.

