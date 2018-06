Zderzenie amerykańskich pojazdów wojskowych na A4

To kolejna kolizja amerykańskich pojazdów wojskowych w Polsce. Tym razem do zdarzenia doszło na dolnośląskim odcinku A4 przed węzłem Krzywa w kierunku Zgorzelca. Z informacji RMF24.pl wynika, że zderzyły się trzy pojazdy należące do amerykańskich wojsk. Najechały na siebie dwie ciężarówki i jeden hummer. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W związku z wypadkiem na dolnośląskim odcinku A4 kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami i poruszali się objazdami. Wyjaśnianiem okoliczności zderzenia amerykańskich pojazdów zajmuje się Żandarmeria Wojskowa.

Kolizja na A4 z udziałem pojazdów wojskowych USA to nie pierwsze tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. 8 czerwca stacja RMF FM podawała, że na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Brzozie w woj. warmińsko-mazurskim amerykański wóz opancerzony uderzył w drzewo.

Kilkunastu żołnierzy rannych na Litwie

7 czerwca informowano, że na Litwie doszło do zderzenia czterech wozów opancerzonych należących do amerykańskiej armii. W wyniku kolizji rannych zostało 13 żołnierzy. Trafili oni do szpitala na standardowe badania. Wiadomo, że odnieśli lekkie obrażenia. W kolizji nie uczestniczyli cywile, a droga, na której doszło do zderzenia pojazdów, została zamknięta.

