Wysłuchanie Polski w Radzie UE. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii

We wtorek 26 czerwca w Radzie UE odbędzie się trzygodzinne wysłuchanie Polski. RMF FM podaje, że będzie to pierwsze tego typu wydarzenie w historii Unii Europejskiej, ponieważ do tej pory żaden z krajów członkowskich nie był przepytywany przez ministrów UE w związku z zarzutami dotyczącymi łamania zasad praworządności.

Jak zaznaczono w dokumencie Rady UE „wysłuchanie skupi się na najpilniejszych kwestiach wskazanych przez Komisję” . Wcześniej KE wskazała pięć problematycznych kwestii: niezależność Trybunału Konstytucyjnego, publikacja orzeczeń TK, poprawki do czterech ustaw o sądownictwie w celu przywrócenia niezależności sądownictwa, zapewnienie, że reformy sądownicze są przygotowywane we współpracy z Komisją Wenecką oraz powstrzymanie dalszego podważania niezależności sądownictwa.

Podczas wysłuchania głos ma zabrać wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz wiceszef Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Konrad Szymański, którego zadaniem będzie obrona wprowadzonej przez polski rząd reformy sądownictwa. Zgodnie z planem w kolejnej części przesłuchania ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich będą zadawać Szymańskiemu pytania. Każdy z unijnych ministrów będzie mógł zadać Szymańskiemu dwa pytania związane z praworządnością, pytania na inne tematy są niedozwolone. Na koniec, zanim bułgarska prezydencja zakończy posiedzenie, ponownie wystąpi Frans Timmermans.