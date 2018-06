RMF FM: Donald Tusk zamroził plan relokacji uchodźców

Przypomnijmy, że na mechanizm przymusowej relokacji uchodźców od początku rządów nie zgadzało się Prawo i Sprawiedliwość. Podobne stanowisko prezentowały inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. Proponowane w ostatnim czasie rozwiązania kompromisowe, które zgłaszała Bułgaria przewodnicząca do końca czerwca w UE, nie znalazły poparcia. Sprzeciwiały się im nie tylko kraje Europy Środkowej, ale też Niemcy i Włochy. Porozumienie dotyczące relokacji uchodźców nie zostało osiągnięte do końca czerwca.

Gorący kartofel

W związku z tym powstał dokument, w którym poproszono prezydencję austriacką o kontynuowanie tematu. Według informacji dziennikarki RMF FM oznacza to, że Donald Tusk nalega na zamrożenie tej kwestii, być może na zawsze. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że to Austria będzie teraz przewodzić rozmowom. Zdaniem Szymańskiej-Borginon, rząd Kurza skupi się na tym, by budować poparcie dla idei tworzenia centrów dla uchodźców poza granicami UE. Kolejną przesłanką, która nie sprzyja podejmowaniu ryzykownych decyzji dotyczących relokacji, są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wszystko to może oznaczać, że szef Rady Europejskiej ostatecznie pogrzebie kontrowersyjny pomysł relokacji uchodźców, który podzielił kraje UE. Niezależnie od fiaska systemu, KE w ubiegłym roku wszczęła kolejny etap procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z naruszeniem przepisów dotyczących relokacji uchodźców.

Czytaj także:

Donald Tusk o przymusowej relokacji uchodźców: Nie widzę przyszłości dla tego projektu