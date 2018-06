Warszawa. Dusił matkę, bo zabraniała mu grać na komputerze

Około godziny 4 nad ranem policjanci z komisariatu na warszawskiej Woli otrzymali zgłoszenie o domowej awanturze pomiędzy matką a synem doszło do awantury. Na miejscu funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia, z których wynika, że doszło pomiędzy nimi do sprzeczki, ponieważ syn całą noc używał laptopa i głośno rozmawiał przez mikrofon. Kiedy 41-letnia matka poprosiła go o wyłączenie urządzenia, syn rzucił się na nią, szarpał ją za włosy, popychał i dusił.

Okazało się, że w przeszłości dochodziło już do podobnych incydentów. Matka wielokrotnie próbowała interweniować i kazała synowi zakończyć grę i wyłączyć komputer, ale zawsze kończyło się to tak samo - agresją w stosunku do 41-letniej kobiety. Taka sytuacja trwała przynajmniej od lutego tego roku. 18-letni Daniel G. został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad matką. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.