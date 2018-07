Projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego w podkomisji. Protesty przed Sejmem

W poniedziałek 2 lipca posłowie Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podjęli decyzję o przekazaniu obywatelskiego projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” do specjalnej podkomisji. Chodzi o przepisy mające zlikwidować jedną z trzech przesłanek dopuszczalności aborcji – tzw. przesłankę eugeniczną. Środowiska kościelne i pro-life nie zgadzają się, aby ciąża mogła być usuwana w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienie ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu.

Przeciwko tej inicjatywie protestowali w poniedziałek zgromadzeni przed Sejmem ludzie. Pod hasłem „Do kosza! Nie dla zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej!” ruchy lewicowe dały wyraz swojej niechęci wobec proponowanych zmian. „Będziemy pod Sejmem w czasie prac Komisji, pilnując realizacji naszego postulatu, który się w odniesieniu do tego nieludzkiego, barbarzyńskiego projektu nie zmienił. Ma on trafić do kosza, tak jak każdy inny projekt zmierzający w efekcie do wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji. Mobilizujemy się także lokalnie!” – mogliśmy przeczytać na stronie wydarzenia na Facebooku.

Apel biskupów

Szybkiego podjęcia prac nad projektem ustawy chcieli polscy biskupi, którzy zaapelowali o to podczas marcowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Rzecznik KEP, ks. Paweł Rytel-Adrianik w rozmowie z Onetem podkreślił, że „często ochronę prawa do życia chce się zamknąć w murach kościołów jako kwestię tylko osób wierzących”. – Ale to jest nonsens. Każdy człowiek, także ten najmniejszy i bezbronny, ma prawo do życia, a każdy człowiek, bez względu na wyznanie, musi to prawo drugiego człowieka respektować – podkreślił.