Pearl Jam wsparł protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce

Środa pogodna w całym kraju. Gdzie będzie najcieplej?

Środa na ogół będzie słoneczna. Jedynie miejscami może się nieco chmurzyć. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni.