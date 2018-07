Morawiecki na konferencji z Tajanim: Zakucie Frasyniuka w kajdanki było chyba niepotrzebne

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył na początku konferencji, że „służba publiczna polega na tym, że trzeba bronić racji naszego państwa, nawet w trudnych warunkach” . Odniósł się w ten sposób do swojego wystąpienia w środę w Parlamencie Europejskim. Zaznaczył, że „za każdym razem, gdy będzie zaproszony, chętnie stawi się w PE” .

– Wątpliwości wyraziła znacząca większość Parlamentu. Dotyczyły one trójpodziału władzy, który jest fundamentalnym zapisem Unii Europejskiej – mówił z kolei Antonio Tajani. – Powiedzieliśmy to bardzo jasno, a pan premier Morawiecki odpowiedział na to, że dla Polski też pozostaje to kwestią kluczową – dodał.

Zatrzymanie Frasyniuka

Morawiecki pytany był przez dziennikarzy między innymi o sprawę zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka i zakucie go w kajdanki. – Odpowiedź jest tylko jedna: że nie ma równych i równiejszych wobec prawa. Właśnie nasza ekipa polityczna zdecydowanie wprowadziła zasadę taką, że jesteśmy wyrozumiali dla słabszych a silni i stanowczy wobec silnych – stwierdził. Dodał przy tym, że w jego osobistym przekonaniu „zakucie w kajdanki chyba było niepotrzebne” . Odnosząc się do samego przesłuchania Frasyniuka podkreślił, że „miało miejsce zakłócanie demonstracji” a „wszyscy obywatele są równi wobec prawa” . – W latach 80. chodziłem ze znaczkiem w klapie: „Uwolnić Władka” – to właśnie było o Frasyniuku – i zostałem za to niejednokrotnie pobity (...), więc ja akurat bardzo dobrze tamte czasy znam – dodał.

Trump namawia Francję do wyjścia z UE?

Premier pytany był także o komentarz do doniesień dziennika „Washington Post” , które mówią o tym, że Donald Trump sugerował Emmanuelowi Macronowi, by Francja wystąpiła z UE. Morawiecki podkreślił, że „nie popieramy tego głosu” . – Oczywiście wyjście Francji z Unii Europejskiej jest w sferze zupełnie political fiction – ocenił.

