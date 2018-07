Sejm podjął uchwałę ws. powołania komisji śledczej ds. VAT

Za powołaniem komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT-u głosowało 390 posłów, przeciwko było trzech, a czterech wstrzymało się od głosu.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku (...)” – czytamy w uchwale.

Zgodnie z projektem uchwały zespół będzie się składał z dziewięciu członków: pięciu członków z Prawa i Sprawiedliwości oraz po jednym z pozostałych ugrupowań. W związku z zamieszaniem, do jakiego dochodziło podczas ostatniego posiedzenia, kierowanego przez Marka Asta z PiS, posłowie Platformy Obywatelskiej domagali się skierowania projektu uchwały ponownie do komisji. Odrzucone zostały też wnioski opozycji – zarówno ten dotyczący zwiększenia liczby członków komisji z 9 do 11, jak i ten odnoszący się do okresu, który badać ma komisja.