Mówili, że chcą kupić bryczkę. Brutalnie napadli i okradli starsze osoby

Policja zatrzymała sprawców brutalnego napadu, do którego doszło 2 lipca w Czersku na Pomorzu. Dwóch mężczyzn weszło do jednego z domów, ponieważ twierdzili, że chcą kupić bryczkę. Kiedy dostali się do środka zaatakowali właściciela posesji, po czym skrępowali 73-latka oraz jego 68-letnią partnerkę. Napastnicy bijąc oraz grożąc zmuszali ich do ujawnienia miejsca przechowywania pieniędzy. Mężczyzna z obawy o życie wskazał miejsce gdzie są ukryte. Przestępcy przeszukali dom, zabrali pieniądze i uciekli.

Sprawcy zatrzymani w hotelu

Policjanci ustalili rysopisy sprawców oraz pojazd jakim się poruszali i zaczęli poszukiwania. 5 lipca zatrzymali dwóch mieszkańców Bydgoszczy, którzy przebywali w jednym z hoteli w Świnoujściu. Mężczyźni trafili do aresztu. Zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty dotyczące rozboju.

Za popełnienie przestępstwa grozi kara do 12 lat więzienia. Policjanci odzyskali większość skradzionych pieniędzy. Do prokuratury trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych.

