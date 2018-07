GIS ostrzega. W mrożonych warzywach może znajdować się śmiertelna bakteria

Główny Inspektor Sanitarny poinformował w komunikacie, że mrożona kukurydza jest prawdopodobnie źródłem ognisk zatruć listeriozą. Rzadka, ale poważna choroba wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes została zdiagnozowana w pięciu europejskich krajach.

Dziewięć przypadków śmiertelnych

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (EDDC) poinformowały, ze listeriozę wykryto u 47 pacjentów w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Aż dziewięć z tych przypadków okazało się śmiertelnych.

Szczepy tej samej bakterii wykryto w mrożonych warzywach produkowanych przez jedną z węgierskich firm w ciągu ostatnich dwóch lat. To według europejskich instytucji sugeruje, że szczepy przetrwały w zakładzie przetwórczym pomimo przeprowadzanych procedur czyszczenia i dezynfekcji.

GIS przypomina, że większość mrożonych warzyw, w tym także kukurydzę słodką, należy ugotować przed spożyciem. Dotyczy to także sytuacji, gdy produkty mają być dodane do dipów, smoothie czy sałatek. Listerioza jest szczególnie groźna dla osób z obniżoną odpornością, osób starszych, kobiet w ciąży i niemowląt. Objawy zakażenia podobne są do tych w przypadku grypy. Do tego dochodzą wymioty, biegunka i posocznica.