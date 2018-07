Prezydent Duda o NATO: Byłoby szokiem, gdyby Trump odstąpił od dotychczasowej strategii

Prezydent Andrzej Duda przewodniczy polskiej delegacji na szczyt NATO w Brukseli, w składzie której są także m.in. ministrowie spraw zagranicznych i obrony. Prezydentowi towarzyszą też Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski oraz Szef BBN Paweł Soloch. W drugim dniu wydarzenia Duda na konferencji prasowej odniósł się do najważniejszych tematów związanych ze szczytem. W pierwszej kolejności skomentował słowa Donalda Trumpa, który oskarżył kraje Europy o zbyt małe zaangażowanie finansowe w ramach Sojuszu.

– Biorąc pod uwagę to, co wczoraj i dzisiaj mówił do mnie pan prezydent Donald Trump, to naprawdę byłoby szokiem, gdyby się okazało, że w jakikolwiek sposób odstąpi od dotychczasowej strategii wzmacniania bezpieczeństwa w tej części świata i w jakimkolwiek stopniu ulegał Władimirowi Putinowi, zwłaszcza wobec działań jak na Ukrainie, gdzie Rosja jest okupantem i agresorem, gdzie Rosja okupuje Krym, a więc siłą zmienia granice Europy, uznane przez społeczność międzynarodową – powiedział prezydent Polski w Brukseli.

O czym dyskutował prezydent Polski z prezydentem USA? – Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem o współpracy militarnej, o zwiększeniu liczebności armii na terenie Polski, o kwestii kolejnych zakupów uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych – a więc o infrastrukturze militarnej – przekazał dziennikarzom. – My, Polacy – którzy jesteśmy na wschodniej flance NATO – cieszymy się, że nacisk na podnoszenie wydatków jest tak duży – dodawał.

Galeria:

Andrzej Duda na Szczycie NATO w Brukseli

Andrzej Duda zwracał także uwagę na dostosowywanie wojsk Sojuszu do współczesnych wyzwań. – Im te wydatki będą proporcjonalnie większe, im nowocześniejszy będzie sprzęt, im większe będą możliwości, tym większe będą możliwości delegowania żołnierzy w ramach misji sojuszniczych, i w związku z tym bezpieczeństwo tam, gdzie ono jest zagrożone, będzie mogło być w sposób sprawniejszy zabezpieczane – podkreślał.

Czytaj także:

Donald Trump chce, by kraje NATO wydawały 4 proc. na obronność