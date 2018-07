Sondaż. Czy politycy powinni ujawniać swój stan zdrowia?

Badanym zadano pytanie: „Czy informacje o zdrowiu najważniejszych polityków w państwie i liderów partii parlamentarnych powinny być jawne?” . 60 procent ankietowanych odpowiedziało, że „tak” . Przeciwnego zdania było 20 procent respondentów. 20 procent zaznaczyło odpowiedź „nie wiem” .

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” na początku lipca prezes PiS po raz pierwszy dokładnie powiedział, o tym, co mu dolega. – Mam problem z nogą, z kolanem i to jedyne moje poważne schorzenie Miałem ostre zakażenie kolana niebezpieczną bakterią, stąd to błyskawiczne przyjęcie do szpitala. To się może zdarzyć każdemu i każdy może być przyjęty w takim trybie. Z tego wychodzę, mam jeszcze przed sobą operację – zdradził Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przyznał, że przechodzi „dość ciężką kurację antybiotykową, co nie jest bez wpływu na jego samopoczucie”. – Wyniki krwi i wszystko inne mam dobre. Samopoczucie się poprawia. Wszystko idzie w dobrą stronę. Pięć razy w tygodniu mam rehabilitację, mogę nawet chodzić już bez podparcia, ale jeszcze tego unikam. Uspokajam, wszystko idzie ku dobremu – podkreślił.

Politolog profesor Kazimierz Kik komentuje w rozmowie z „Super Expressem” , że ważne osoby w państwie ujawniając swój stan zdrowia, ucinałyby wszelkie spekulacje i plotki. Takie plotki wywołała hospitalizacja Jarosława Kaczyńskiego, który przez ponad miesiąc przebywał w szpitalu przy ulicy Szaserów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 11-12 lipca 2018 r. na próbie 1094 dorosłych Polaków.