Bogdan Zdrojewski: W Polsce mamy hybrydowy zamach stanu

– KRS, TK i to, co się dzieje dziś z SN, to dowody na hybrydowy zamach stanu! – przekonywał polityk Platformy Obywatelskiej. – Hybrydowy, a nie klasyczny, bo nie ma wymiaru militarnego, siłowego, lecz złożony jest z wielu elementów, często postrzeganych jako miękkie i czasami pozornie odległe od siebie. Na hybrydowy zamach stanu z jednej strony składa się ciąg zdarzeń, w wyniku których jedna partia demoluje i podporządkowuje sobie cały wymiar sprawiedliwości, ale z drugiej np. opanowuje media publiczne i czyni z nich narzędzia brutalnej propagandy. Tworzone są przy tym fałszywe narracje historyczne, interpretacje faktów, a nawet ich deformacje – mówił.

W wywiadzie dla portalu Zdrojewski odniósł się także do sytuacji z I Prezesem Sądu Najwyższego. Jednoznacznie stwierdził, że prof. Małgorzata Gersdorf i sędziowie SN mają w tym sporze rację i nie powinna ona godzić się na skrócenie jej kadencji poprzez ustawę. – Przerwać kadencję może bowiem tylko zrzeczenie się funkcji przez panią sędzię lub jej śmierć. Dlatego kadencja pani Gersdorf się nie zakończyła, nadal jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego i według mnie dobrze czyni, powracając do pracy, do swoich obowiązków, bo konstytucja nakłada na nią taki obowiązek – wyjaśniał.

Sporny stan spoczynku

Przypomnijmy, w myśl nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w środę 4 lipca w stan spoczynku automatycznie przeszli ci sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia. Przepisy obejmują również prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli do 2 maja złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie przez te osoby stanowiska sędziego SN. I Prezes SN takiego oświadczenia nie złożyła.

We wtorek 3 lipca Gersdorf spotkała się z Andrzejem Dudą. Na briefingu prasowym ustalenia ze spotkania przekazał prezydencki minister Paweł Mucha. – Prezydent RP poinformował, że ustawa z 8 grudnia jest obowiązującym aktem prawnym, co do którego przysługuje domniemanie zgodności z konstytucją i żaden uprawniony podmiot nie zgłosił o zbadanie zgodności z konstytucją do TK – mówił Mucha. – Co do sędziów, którzy nie złożyli wniosku o zgodę na dalsze orzekanie, z dniem jutrzejszym przechodzą w stan spoczynku. Taką osobą jest pani sędzia Małgorzata Gersdorf – podał.