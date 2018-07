Warszawa. Spacerowicze znaleźli egzotycznego węża

O tym nietypowym znalezisku poinformowała Służba Ochrony i Ratownictwa Zwierząt Animal Rescue Polska na Facebooku. 21 lipca w godzinach popołudniowych organizacja otrzymała zgłoszenie od osób spacerujących po Lasku Bielańskim w Warszawie. Spacerowicze natrafili na „nietypowego dla naszego klimatu węża wygrzewającego się w słońcu”. Weterynarz, który przyjechał na miejsce, określił gada jako węża zbożowego odmiany „snow”.

Oswojony wąż

Wąż został już zabrany z Lasku i przewieziony do szpitala dla gadów, gdzie spędzi najbliższe 2 tygodnie. Służby nie wiedzą, czy ktoś pozostawił go w lesie świadomie, czy może gad uciekł swoim właścicielom. Weterynarz sporządził opinię z której wynika, że wąż ma ok 1,2 metra długości i liczy ponad 3 lata. „Rany na szyi świadczą, iż najprawdopodobniej karmiony był żywymi gryzoniami – małe szczury, myszy. Wąż na rękach zachowuje spokój, brak agresywnych odruchów sugeruje, iż jest oswojony i niedługo przebywa w naszym środowisku. Silnie wychłodzony” – czytamy w opinii.

Wąż zbożowy jest popularny wśród hodowców-amatorów. Nie jest jadowity, tym samym jest też niegroźny dla człowieka. Animal Rescue do zdjęć dołączyła nagranie z akcji odłowienia gada.

