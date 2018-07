Michał Wiśniewski przeszedł poważną operację. Pokazał zdjęcia

Jak informuje „Fakt” lider zespołu Ich Troje od dłuższego czasu źle się czuł i funkcjonował na lekach przeciwbólowych. już w kwietniu muzyk opublikował w sieci zdjęcie w kołnierzu ortopedycznym. Mimo bólu, Wiśniewski wciąż koncertował. Jeszcze dzień przed operacją Ich Troje grało koncert w Osieku Jasielskim. W trakcie występu gwiazdor mówił, że czeka go operacja po tym, jak doznał ciężkiego urazu kręgosłupa.

Po operacji Wiśniewski dodał na Instagramie post i opublikował zdjęcie rentgenowskie. „Bardzo dziękuje za wspaniałą opiekę! Rodo nie pozwala na wymienienie każdego z imienia i nazwiska, ale ci którzy mi pomogli bardzo dobrze o tym wiedzą, a ja będę wdzięczny do końca życia! No to 5 sierpnia wracam na trasę” – napisał.