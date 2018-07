Nowa długość przerw, obowiązkowe szafki i dostęp do wody. MEN szykuje rewolucję w szkołach

Z nowego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie BHP wynika, że dyrektorzy szkół będą musieli zapewnić uczniom m.in. dostęp do miejsc, w których uczniowie będą mogli przechowywać m.in. podręczniki i przybory szkolne. Poza tym szkoły, które do tej pory nie zapewniły uczniom dostępu do wody pitnej, teraz będą miały taki obowiązek. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” resort chce spowodować zmianę nawyków żywieniowych uczniów i wyeliminować z ich diety napoje słodzone.

Zmieni się długość przerw

Na tym jednak nie koniec zmian, które mają obowiązywać już od nowego roku szkolnego. W rozporządzeniu MEN znalazł się także zapis dotyczący przerw. Dotychczasowe 10 minut, będzie wartością minimalną. Oprócz tego, przy konstruowaniu planu lekcji konieczne będzie uwzględnienie, by przedmioty „wymagające intensywnego wysiłku umysłowego” realizować nie później niż na szóstej godzinie w danym dniu.

W związku z nowym rozporządzeniem, szkoły będą miały czas na przygotowanie się zmian do 1 marca 2019 roku.

