Awaryjne lądowanie samolotu w Poznaniu. Pilot miał zgłaszać problemy z maszyną

Należący do linii lotniczych Enter Air Boeing 737 miał lecieć z Poznania do portugalskiego Faro. Niecałe 90 minut po starcie maszyna musiała ponownie lądować na lotnisku w Poznaniu. Radio Poznań podaje, że pilot miał zgłosić problemy i domagać się powrotu do portu lotniczego. Z informacji RMF FM wynika, że samolot zrzucił większość paliwa i na wysokości Leszna zawrócił. – To nie było lądowanie awaryjne – stwierdził rzecznik poznańskiej Ławicy Błażej Patryn.

Jak podaje radio RMF FM, pasażerowie są bezpieczni, zostali przewiezieni do terminala lotniska. Na ponowny start oczekuje ponad 100 podróżnych. Do Portugalii najprawdopodobniej wylecą popołudniu. Służby wyjaśniają, dlaczego samolot zawrócił.

Enter Air to polska linia czarterowa, która ma 18 samolotów. Maszyna, która miała lecieć do Portugalii - Boeing 737 - 8CX rok temu została odkupiona od niemieckiej linii Sun Express Germany.

