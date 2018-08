W takich warunkach przewożono pieczywo. Sprawą zajęła się policja i sanepid

Policjanci zainteresowali się busem za sprawą kłębów czarnych spalin wydobywających się z układu wydechowego. Mundurowi z gliwickiej drogówki byli zaskoczeni, gdy okazało się, że wyeksploatowany bus służy do przewozu pieczywa. Samochód należał do jednej z miejscowych piekarni.

Funkcjonariusze sprawdzili, że pojazd jest niesprawny technicznie – miał zużyte opony i wydzielał nadmierną ilość spalin z układu wydechowego. Nie posiadał również wymaganego zezwolenia do przewozu żywności udzielanego przez sanepid i nie był oznakowany w odpowiedni sposób, jako pojazd przewożący pieczywo. Kierowca natomiast nie posiadał wymaganych badań do kontaktu z żywnością i środków higieny niezbędnych podczas przewozu takich towarów, m.in. fartucha ochronnego, rękawiczek itp. Wiele do życzenia pozostawiał również stan czystości wnętrza pojazdu, szczególnie, że przewożono w nim żywność.

Stróże prawa zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu. Sprawie „przyjrzy się” również sanepid, gdzie została przekazana dokumentacja z kontroli.