Prowokatorzy na lotnisku w Smoleńsku. Tak próbowali zakłócić polskie uroczystości

Rosjanie próbowali zakłócić obchody 16. rocznicy katastrofy prezydenckiego Tupolewa, przygotowując prowokację na lotnisku w Smoleńsku – w pobliżu miejsca, w którym Polonia i dyplomaci składali wieńce – podało RMF FM.

– To były grupy zaczepne, które koniecznie chciały sprowokować i posługiwały się propagandowymi hasłami dotyczącymi naszego wsparcia dla Ukrainy – powiedział Krzysztof Krajewski.

Prowokacja w Smoleńsku. Ambasador Krajewski reaguje

Jak sprecyzował portal wspomnianej rozgłośni, wśród nich pojawiły się kłamliwe oskarżenia, że rzekomo Polska udostępnia swoją przestrzeń powietrzną ukraińskim dronom, które atakują obiekty w Rosji. Do tego typu absurdalnych tez niedawno odniosło się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ocenie ambasadora Krajewskiego prowokacja w Smoleńsku nie została przeprowadzana w sposób spontaniczny, a jej realizatorzy bezskutecznie liczyli na reakcję uczestników obchodów rocznicowych. – To są młodzi ludzie, niektórzy bardzo zawstydzeni, chowający swoje twarze za kominiarkami. Cóż, zorganizowana grupa tzw. aktywistów i tzw. dziennikarzy, którzy z dziennikarstwem nie mają nic wspólnego – podsumował rozmówca RMF FM.

16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Plan obchodów w Polsce

10 kwietnia 2010 roku polska delegacja na czele z parą prezydencką – Lechem Kaczyńskim i pierwszą damą Marią Kaczyńską – leciała do Katynia uczcić pamięć pomordowanych Polaków w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Samolot Tu-154M rozbił się o godzinie 8:41 w pobliżu rosyjskiego lotniska Smoleńsk-Północny. Nikt spośród 96 osób będących na pokładzie nie przeżył.

Uroczystości rocznicowe, które zostały zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP i Społeczny Komitet Obchodów Smoleńskich, rozpoczęły się od Apelu Pamięci i ceremonii złożenia kwiatów przy tablicy Pamięci, która znajduje się przed Pałacem Prezydenckim. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn Polski, odczytano też nazwiska 96 osób, które zginęły 16 lat temu. Następnie udano się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Karol Nawrocki złożył kwiaty przed Pomnikiem śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku. Uroczystości odbyły się w asyście wojskowej.

Czytaj też:

Tymczasowe zawieszenie broni w Ukrainie. Putin zdecydowałCzytaj też:

Katastrofa smoleńska. Prokuratura podjęła decyzję ws. „zdrady dyplomatycznej”