Kukiz’15, PSL, Razem i Prawica RP apelują do prezydenta o weto

– Wierzymy, że występując w roli arbitra w partyjnych sporach i kierując się potrzebą zagwarantowania Polakom możliwie proporcjonalnej reprezentacji politycznej, prezydent zdecyduje się na zawetowanie przedłożonego projektu zmian w kodeksie wyborczym – podkreślają we wspólnym apelu Kukiz‘15, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem i Prawica RP.

Ugrupowania przypominają, że zgodnie z zaproponowaną przez rząd ordynacją realny próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie wyższy niż próg nominalny, który wynosi 5 proc. „Według szacunków może on wynieść w skrajnych przypadkach nawet ponad 16 proc. głosów” – podkreślono.

– To jest krok, który może wprowadzić także zmiany w ordynacji do polskiego parlamentu – wyjaśnił Stanisław Tyszka z Kukiz'15 i przypomniał, że w zaproponowanym przez prezydenta referendum konsultacyjnym w sprawie zmian w ustawie zasadniczej, było pytanie o ordynację do naszego parlamentu. – Prezydent ma wielką szansę stanąć w interesie obywateli. Powinien reprezentować wszystkich Polaków, ma obowiązek zawetować tę ustawę i liczymy na to, że tak zrobi – wskazał Tyszka.

Senat przyjął nowelizację ordynacji do PE

Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację kodeksu wyborczego. Za rozwiązaniami zakładającymi zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego głosowało 60 senatorów, w tym 57 z PiS. Przeciw było 30 przedstawicieli wyższej izby parlamentu, w tym 23 z PO. Od głosu wstrzymał się jeden senator.

Co się zmieni?

Najważniejsza zmiana to odejście od systemu proporcjonalnego, w którym nie ustalano konkretnej liczby posłów wybieranych z danego okręgu. Od teraz każdy okręg wyborczy ma mieć określoną liczbę europarlamentarzystów, która nie może być zejść poniżej trzech deputowanych. Wcześniej głosy z całego kraju przeliczane były przy zastosowaniu metody d'Hondta i rozdzielane pomiędzy poszczególne listy kandydatów.

Przypomnijmy, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r. Główne zasady wyborów oraz pozycja prawnoustrojowa Parlamentu Europejskiego określone są w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Szczegóły regulowane są na poziomie państw członkowskich. W Polsce regulacje prawne dotyczące wyłaniania składu Parlamentu Europejskiego zawarte są w Kodeksie wyborczym.

