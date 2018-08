Polscy strażacy wrócili ze Szwecji. Przywitali ich premier i szef MSWiA

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że wszyscy jesteśmy niebywale dumni z pracy strażaków. – Potwierdziliście naszą narodową specjalność: solidarność z innymi w trudnych momentach. Kiedy jechaliście do Szwecji to nasze serca drżały z obawy, ale drżały też z dumy, bo wiedzieliśmy, że staniecie na wysokości zadania. I oczywiście stanęliście – powiedział premier.

Witając strażaków w Świnoujściu minister Joachim Brudziński podkreślił, że mogliśmy dzisiaj zaprezentować światu, zaprezentować Szwecji, widok polskiego strażaka wyposażonego w odpowiedni sprzęt, wyszkolonego tak, że mamy powody do dumy. – To również w dużej mierze zasługa tych, którzy znaleźli na to środki w budżecie państwa. Mamy w osobie premiera życzliwego patrona, polityka roztropnego, który wie, że należy oszczędzać na wszystkim, ale na jednym na pewno nie należy oszczędzać: na bezpieczeństwie – powiedział szef MSWiA. Nawiązał w ten sposób do realizowanego aktualnie Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Szef MSWiA poinformował również o nagrodach finansowych przyznanych strażakom za akcję w Szwecji. – Mam nadzieję, a nawet jestem pewien, że spotka was miła niespodzianka, gdy już po tych wszystkich radościach związanych z powrotem do domu, zerkniecie na swoje konta – zaznaczył. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, podkreślił, że Polska Żegluga Morska zareagowała na sygnał, by przewieść strażaków do Szwecji. – To jest rola polskiego przewoźnika – powiedział.

Dwa tygodnie w Szwecji

Polscy strażacy podczas 14-dniowej misji, pomagali szwedzkim służbom w walce z pożarami lasów. Rejon działania Polaków obejmował 6,5 tys. hektarów lasów. W akcji gaszenia pożarów w Szwecji brali udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 pojazdów z każdego z tych województw). Dodatkowo wspierali ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej PSP (9 ratowników i 4 pojazdy). Do Szwecji wyruszyli 20 lipca br.

Misja od początku planowana była na okres do 14 dni. W tym czasie polscy strażacy byli samowystarczalni pod względem logistycznym (własne namioty i wyżywienie) oraz medycznym (w skład grupy wchodzili również ratownicy medyczni). Podczas tych dwóch tygodni strażacy pracowali bez dnia przerwy w tzw. sposób „rotacyjny”. Oznacza to, że cały czas w akcji brało udział około 60 proc. strażaków. Natomiast około 40 proc. w tym czasie wypoczywało po 12 godzinnej służbie. Polscy strażacy bronili przed ogniem m.in. miejscowość Karbole, z której wcześniej ewakuowano mieszkańców. Zbudowali tam linię obrony o długości siedmiu kilometrów.

Unijny mechanizm obrony ludności

16 lipca Szwecja uruchomiła unijny mechanizm ochrony ludności i od tego czasu wnioskowała o pomoc ratowniczą lotniczą i naziemną. W odpowiedzi na wnioskowaną pomoc, polski rząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyruszyli do Szwecji 20 lipca.

Polska grupa ratownicza liczyła 139 osób i 44 pojazdy. Byli to głównie ratownicy PSP z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, wspierani kadrą dowódczą z Komendy Głównej PSP i ratownikami PSP z województw mazowieckiego i lubuskiego. Polacy stanowili samowystarczalną grupę pod względem operacyjnym, logistycznym oraz medycznym.

W ubiegłych latach, wspierając państwa i regiony z całego świata, które dotknięte zostały katastrofami, moduły ratownicze Państwowej Straży Pożarnej brały udział w misjach ratowniczych m. in. w Bośni i Hercegowinie i na Haiti.

Decyzja o powrocie

W ubiegłym tygodniu w związku z normalizacją sytuacji, minister Joachim Brudziński – w porozumieniu ze stroną szwedzką – podjął decyzję o powrocie strażaków do Polski. Gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, zaznaczył, że funkcjonariusze prowadzili działania w trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Na uroczystości obecni byli również: Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA, Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia, europoseł Czesław Hoc oraz parlamentarzyści.

Czytaj także:

Polscy strażacy w Szwecji. Odwiedziła ich księżniczka Wiktoria