Skandaliczny napis w Google Maps. Tak zmieniono nazwę pomnika smoleńskiego

Na Google Maps – w miejscu, gdzie na Placu Piłsudskiego (na Śródmieściu) znajduje się monument upamiętniający katastrofę smoleńską – natrafić można było na zmodyfikowaną nazwę pomnika.

Słowo „Tragedia” zmienione zostało przez jednego z internautów na „Komedia”. Jak to możliwe?

Niemal każdy może bez trudu zmienić nazwę miejsc na Google Maps

Pomnik znajduje się w tym miejscu od 2018 roku, od ponad ośmiu lat. Oznacza to, że algorytm aplikacji giganta technologicznego powinien doskonale znać właściwą nazwę monumentu – a jednak każdy może ją zmienić, wystarczy mieć status Lokalnego Przewodnika w Google Maps, by dokonać modyfikacji nazwy pracy artysty rzeźbiarza Jerzego Kaliny (to według jego projektu powstał pomnik).

Obecnie nazwa monumentu w Google Maps jest prawidłowa, choć z błędem i zbyt dużą liczbą wielkich liter: „Pomnik Ofiar TRAGEDI Smoleńskiej 2010 roku”.

Przed pomnikiem organizowane są miesięcznice. Nierzadko dochodzi tu do ekscesów

W kwietniu 2010 r. doszło do katastrofy lotniczej w Smoleńsku (Rosja). Zginął w niej m.in. prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria – pierwsza dama. Wśród tragicznie zmarłych jest także ostatnia głowa państwa polskiego na uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, jak również pozostali przedstawiciele władz państwowych – marszałkowie, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie wielu ważnych instytucji, dowódcy wojskowi, działacze patriotyczni, a także członkowie załogi czy ochrony.

Przed pomnikiem organizowane są miesięcznice smoleńskie, w trakcie których regularnie dochodzi do awantur. Towarzyszą im bowiem kontrmanifestacje, które działają jak płachta na byka na polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym m.in. na brata zmarłego prezydenta – Jarosława Kaczyńskiego.

Pewnego razu prezes PiS tak po krótkiej przerwie reagował na okrzyki nieprzychylnie nastawionego do niego i towarzyszących mu osób tłumu. – Nie byłem tutaj przez miesiąc. Okazało się, że po tym miesiącu jest wszystko po staremu. Grupa [Władimira – red.] Putina działa tutaj tak, jak dawniej – bezkarnie. I bez właściwej reakcji sił porządkowych. Także bez właściwej reakcji sądów. Bez właściwej reakcji polskiego państwa – państwa z dykty, które dzisiaj tutaj mamy – podsumowywał.

