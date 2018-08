Podkarpacie. Pobili kolegę do nieprzytomności, bo znalazł nowych znajomych

Do pobicia doszło w rejonie orlika w Woli Jasienickiej na Podkarpaciu. Dwaj mieszkańcy gminy Jasienica Rosielna zwabili swojego kolegę pod pretekstem wspólnego spotkania się. 19-latek na widok swoich znajomych poszedł w ich kierunku, by się przywitać. Wówczas bez żadnego słowa wyjaśnienia został przez nich zaatakowany. Napastnicy bili go po twarzy, a gdy już leżał na ziemi zaczęli go kopać. Młody mężczyzna stracił przytomność. Na szczęście na pomoc ruszyli mu jego inni znajomi i najprawdopodobniej to spłoszyło sprawców. Rannemu 19-latkowi pierwszej pomocy udzielili znajomi i zaprowadzili w bezpieczne miejsce. Mężczyzna sam zgłosił się do szpitala. Obrażenia jakich doznał wskutek pobicia wymagały dalszej hospitalizacji.

Podkarpaccy policjanci zatrzymali 19 i 20-latka odpowiedzialnych za to pobicie. Funkcjonariusze ustalili, że powodem takiego zachowania młodych ludzi miał być fakt, że obydwaj nie akceptowali nowych znajomości swojego kolegi. Obydwaj już usłyszeli zarzuty, przyznali się do popełnienia czynu. Swoje naganne zachowanie usprawiedliwiali ilością spożytego w tym dniu alkoholu. Decyzją sądu zostali aresztowani na dwa miesiące. Grozi im za to kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

