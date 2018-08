Niezwykły spektakl na niebie. Noc perseidów w obiektywie internautów

„Spadające gwiazdy” to inaczej meteory, czyli ślady przejścia w atmosferze po drobnych ciałach kosmicznych, nazywanych meteoroidami. Taką nazwę noszą one wtedy, kiedy poruszają się przez Układ Słoneczny. Są to pozostałości po kometach bądź asteroidach w postaci okruchów i ziarenek, często milimetrowej wielkości. Kiedy te wpadną do atmosfery ziemskiej – z prędkościami rzędu kilkudziesięciu kilometrów na sekundę – parują gwałtownie, kreśląc przy tym na niebie jasny ślad, czyli właśnie meteor. Żeby okruch zostawił po sobie widoczny ślad na niebie, wystarczy, że ma masę ok. 1 grama, ale z obserwacji radiowych wiadomo, że w atmosferę naszej planety wpadają i mniejsze.

Dziennikarz naukowcy Karol Wójcicki podkreślił, że choć Perseidy są popularnie nazywane spadającymi gwiazdami, tak naprawdę nie mają z nimi wiele wspólnego. – Są to meteory, drobinki materii wyrzucone w przestrzeń kosmiczną przez kometę Swift-Tuttle. Każdego roku Ziemia przecina tor tej komety, a meteory, wpadając w atmosferę, spalają się i w rezultacie widzimy szybki błysk – wyjaśnił ekspert.

Zjawisko to można obserwować od połowy lipca do końca sierpnia, jednak jego apogeum przypadło w tym roku w dwie noce: z 11 na 12 i z 12 na 13 sierpnia. Wspólne obserwowanie gwiezdnego spektaklu zorganizowało wiele placówek naukowych w Polsce m.in. stołeczne Centrum Nauki Kopernik.Do tego, aby zobaczyć perseidy nie potrzeba było żadnego specjalistycznego sprzętu, a bezchmurne niemal w całej Polsce niebo ułatwiało wypatrywanie „spadających gwiazd”. – To jedno z najbardziej efektownych zjawisk astronomicznych w ciągu roku. Przy dobrej pogodzie można się spodziewać nawet setki „spadających gwiazd” na godzinę – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Niebo obserwowali internauci z całego świata, którzy podzielili się relacją z tego niezwykłego wydarzenia w mediach społecznościowych m.in. na Instagramie.

