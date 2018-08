Agnieszka Kaczorowska padła ofiarą oszustów. „Już kontaktuję się z prawnikami”

– Dotarła do mnie informacja, że jakiś cudowny preparat na odchudzanie promuje się moim nazwiskiem. Już kontaktuję z moimi prawnikami. Informuję na bieżąco, by nie dać się złapać – mówi Agnieszka Kaczorowska na nagraniu zamieszczonym w serwisie Instagram. – Ze względu na pytania, czy to coś działa i czy jest to bezpieczne dla zdrowia, odpowiadam, że nie wiem, nie stosowałam i nie zamierzam – zaznacza aktorka.



Zamieściła także screenshot posta z Facebooka, na którym widać jej zdjęcia i podpis: „Powiemy Ci prawdziwą metodę, która doprowadziła do niesamowitej transformacji Agnieszka” (pisownia oryginalna).

Ostatnio podobna sytuacja spotkała podróżniczkę i dziennikarkę Martynę Wojciechowską. „Nie ma, nie było i nigdy nie będzie cudownego środka na odchudzanie. Od kilku dni dostaję od Was niepokojące wiadomości o tym, że w sieci znowu pojawiły się reklamy z moim udziałem, w których polecam specyfik Choco Lite” – napisała podróżniczka. Dodała, że dementuje fakt, iż poleca ten środek. Podkreśliła, że sama go nie stosuje. „Firma go produkująca bezprawnie wykorzystuje mój wizerunek i przytacza moje rzekome wypowiedzi. Sprawą zajmuje się policja” – zapowiedziała Wojciechowska.