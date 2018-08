100 tysięcy pielgrzymów dotarło na Jasną Górę. „Przychodzimy, aby podziękować za łaski”

Obchody Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedna z najważniejszych uroczystości w sanktuarium na Jasnej Górze. Z całego kraju do Częstochowy docierały piesze pielgrzymki. – Przychodzimy do Częstochowy, do Matki, aby podziękować za wszystkie łaski, poprosić o następne i pomodlić się za wszystkich dookoła – powiedziała jedna z wiernych.

Najważniejszym elementem obchodów święta była suma pontyfikalna pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio. W homilii metropolita częstochowski abp Wacław Depo wezwał do obrony życia poczętego. Przekonywał też, że stanowione prawo powinno mieć źródło w Bogu. Wspominając rocznicę Bitwy Warszawskiej, wyraził nadzieję, że wydarzenia sprzed lat przyczynią się do odbudowy jedności Polaków. – Dzień 15 sierpnia 1920 głęboko wpisał się nie tylko w historię naszej ojczyzny – to był przełomowy moment obrony cywilizacji europejskiej, w której trwamy od pokoleń. Nie wszyscy chcą to uznać, że ten dzień i następujące po nim wydarzenia były cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej i cudem jedności Polaków, broniących po wielu latach zaborów odzyskanej ojczyzny – powiedział arcybiskup.

Jak poinformowano, w uroczystościach na Jasnej Górze wzięło udział około 100 tys. osób.