Milioner spod Lipna chce przebić Rio i Świebodzin. 55-metrowy pomnik Matki Boskiej na wykończeniu

W Konotopiu koło Lipna trwa końcowy etap budowy monumentalnej figury Matki Boskiej. Konstrukcja ma osiągnąć 55 metrów wysokości, co sprawi, że będzie wyższa zarówno od słynnego pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, jak i Chrystusa Króla w Świebodzinie. Oficjalne poświęcenie zaplanowano na 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Inwestycja powstaje z inicjatywy milionera Romana Karkosika i jego żony Grażyny. Podczas wmurowania kamienia węgielnego małżeństwo podkreślało, że budowa jest formą wotum wdzięczności. Monument stanął w pobliżu sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, które od lat przyciąga pielgrzymów z regionu.

Matka Boska w Konotopiu koło Lipna. Będzie taras widokowy i panorama jezior

Mieszkańcy Konotopia przyznają, że skala inwestycji początkowo była dla nich zaskoczeniem. Dziś jednak wielu z nich uważa, że pomnik może całkowicie odmienić okolicę i przyciągnąć turystów z całej Polski.

Szczególną atrakcją ma być taras widokowy umieszczony w koronach monumentu. Same korony będą miały około 15 metrów wysokości, a na górę będzie można dostać się windą. Z tarasu Matki Boskiej odwiedzający zobaczą panoramę jezior, lasów i okolicznych miejscowości.

Mieszkańcy podkreślają też walory przyrodnicze regionu. W pobliżu znajdują się czyste jeziora i tereny rekreacyjne, które według lokalnych władz mogą stać się dodatkowym magnesem dla odwiedzających.

Czy Konotopie czeka szturm pielgrzymów? Sołtys nie owija w bawełnę

Sołtys Konotopia Mieczysław Grębicki nie ukrywa, że budowa wzbudza ogromne zainteresowanie. Jak mówił w rozmowie z TVP Bydgoszcz, już teraz przy sanktuarium pojawiają się osoby z różnych części kraju, a sierpniowe uroczystości mogą zgromadzić tysiące wiernych i turystów.

Według mieszkańców pomnik ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim symbolem wiary i miejscem modlitwy. W okolicy od lat opowiada się o uzdrowieniach i szczególnej roli miejscowego sanktuarium.

Także samorząd liczy na pozytywne skutki inwestycji. Burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska podkreśla, że gmina leży przy trasie krajowej nr 10 prowadzącej do Warszawy, co może dodatkowo zwiększyć ruch turystyczny.

Budowa największej Matki Boskiej wchodzi w decydującą fazę

Pracownicy budowy zapewniają, że prace są już bardzo zaawansowane. Konstrukcja osiągnęła kilkadziesiąt metrów wysokości, a do ukończenia pozostały ostatnie elementy. Wszystko musi być gotowe przed połową sierpnia. Wizerunek Matki Boskiej na ogromnym monumencie ma nawiązywać do niewielkiej figury znajdującej się przy kościele w Kikole. To właśnie ona była inspiracją dla projektu.

