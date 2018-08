Shirley Watts z żalem mówi o Polsce. „Już nie mam do niej sentymentu”

Shirley Watts stała się bohaterką ostatniego numeru magazynu dla miłośników koni „Arabian Horse World”. Żona perkusisty The Rolling Stones opowiedziała o swojej pasji i nawiązała do Polski, co mogło być dla niej wyjątkowo przykrym wspomnieniem. Przypomnijmy, że Watts w 2016 roku straciła swoje dwie klacze, które znajdowały się w stadninie w Janowie Podlaskim.

Shirley Watts o Polsce

Na łamach „Arabian Horse World” Watts przyznała, że przeżyła straszne chwile związane z jej klaczami po tym, jak dyrektorzy stadniny zostali zwolnieni. W 2016 r. ze stanowiska usunięto Marka Trelę, który prezesem stadniny był przez 16 lat. Ponadto swoje posady stracili wtedy dyrektor Jerzy Białobok oraz Anna Stojanowska, specjalistka ds. agencji koni arabskich.

– Już nie mam sentymentu do Polski – stwierdziła Shirley Watts w nawiązaniu do wydarzeń sprzed 2 lat. Zaznaczyła jednak, że ma sentyment do tego, jak wyglądała sytuacja wcześniej. Ponadto, jej zdaniem w Polsce mieszkają przyjaźni ludzie.

Pride of Poland

Na 49. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim sprzedano 6 koni za łączną kwotę 501 tysięcy euro. Za najwyższą cenę 180 tysięcy euro sprzedana została siwa klacz Parmana ze stadniny w Michałowie.

