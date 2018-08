Darłówko. W morzu odnaleziono ciało chłopca. To zaginiony 13-latek?

Ciało chłopca znalezione zostało na wysokości wschodniego falochronu. Zostało wydobyte i zabezpieczone przez ratowników. Identyfikacja da odpowiedź na pytanie, czy jest to poszukiwany od wtorku 13-latek. W piątek około 200 metrów od falochronu odnaleziono dryfujące ciało dziewczynki. Wszystko wskazuje na to, że jest to 11-letnia siostra chłopca.

Co wydarzyło się w Darłówku?

W Darłówku pod opieką matki kąpali się dwaj bracia w wieku 13 i 14 lat oraz ich 11-letnia siostra. Przed godziną 15 ich matka odeszła na chwilę z najmłodszym, 2-letnim dzieckiem. Po powrocie nie mogła znaleźć swoich dzieci. We wtorek 14 sierpnia ratownicy wyciągnęli z morza 14-latka, który wraz z rodzeństwem wszedł do wody mimo zakazu kąpieli. Chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Dzień później przekazano informację o jego śmierci. Wciąż nie odnaleziono rodzeństwa 14-latka. Poszukiwania dwojga dzieci, które zaginęły na plaży w Darłówku Zachodnim, nadal trwają.

Rodzina przyjechała na wakacje z Sulmierzyc pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Dyrektor szkoły z Sulmierzyc Beata Koprowska w rozmowie z portalem Wirtualna Polska podkreśla, że rodzeństwo było „radosne, grzeczne i uśmiechnięte”. Przekazała też, że psychologowie i nauczyciele wracają do szkoły już w piątek, gdzie będą mogli przychodzić uczniowie. – Zostanie im udzielona profesjonalna pomoc. Do ich dyspozycji będą dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, szkolny pedagog oraz nauczyciele – poinformowała.

