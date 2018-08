Tragedia w Darłówku. Senator PiS apeluje do premiera o zapomogę finansową dla rodziny

Po śmierci dzieci burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki ogłosił żałobę na terenie miasta w dniu 17 sierpnia. Tego dnia odwołano wszystkie imprezy o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym. Burmistrz poinformował również o zapewnieniu rodzinie opieki psychologa oraz pomocy pracownika MOPS. Jak podaje Polsat Newsa, wicewojewoda wielkopolska Marlena Maląg zapowiedziała przyznanie wsparcia finansowego. Z kolei seantor PiS Łukasz Mikołajczyk wystosował specjalny list do premiera Morawieckiego, w którym zaapelował o przyznanie rodzinie jednorazowej zapomogi finansowej.

Co wydarzyło się w Darłówku?

W Darłówku pod opieką matki kąpali się dwaj bracia w wieku 13 i 14 lat oraz ich 11-letnia siostra. Przed godziną 15 ich matka odeszła na chwilę z najmłodszym, 2-letnim dzieckiem. Po powrocie nie mogła znaleźć swoich dzieci. We wtorek 14 sierpnia ratownicy wyciągnęli z morza 14-latka, który wraz z rodzeństwem wszedł do wody mimo zakazu kąpieli. Chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Dzień później przekazano informację o jego śmierci. W piątek 17 sierpnia poinformowano o znalezieniu w morzu ciała dziewczynki. Prawdopodobnie to poszukiwana 11-latka. Niecałe 20 godzin później na wysokości wschodniego falochronu znaleziono ciało chłopca, najprawdopodobniej jest to poszukiwany 13-latek.

Rodzina przyjechała na wakacje z Sulmierzyc pod Krotoszynem w Wielkopolsce. Dyrektor szkoły z Sulmierzyc Beata Koprowska w rozmowie z portalem Wirtualna Polska podkreśla, że rodzeństwo było „radosne, grzeczne i uśmiechnięte”. Przekazała też, że psychologowie i nauczyciele wracają do szkoły już w piątek, gdzie będą mogli przychodzić uczniowie. – Zostanie im udzielona profesjonalna pomoc. Do ich dyspozycji będą dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie, szkolny pedagog oraz nauczyciele – poinformowała.