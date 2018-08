Opozycja krytycznie patrzy na Biedronia

Przyszła inicjatywa polityczna Roberta Biedronia wzbudziła duże zainteresowanie wśród polityków. Teraz opozycja zaczyna umniejszać znaczenie lidera nowego projektu. Robert Biedroń może przygotowywać nowy polityczny projekt odkąd prezydent zawetował nowelizację ustawy dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Jednak politycy opozycji patrzą na jego inicjatywę z niedowierzaniem. – Biedroniowi bardziej niż na partii zależy na nim samym. Podobnie jest z Barbarą Nowacką. To będzie celebryctwo polityczne. Nie widzę w nim lidera, który zjednuje ludzi – mówi jeden z polityków.

Inny dodaje: – Jak on zamierza sobie poradzić bez milionów na kampanię? I twierdzi, że nie widzi w przyszłości porozumienia Biedronia z Tuskiem co do wyborów prezydenckich. – Robert Biedroń sam będzie chciał startować na kandydata na prezydenta – mówi. Choć obaj nasi rozmówcy są sceptyczni co do nowego projektu Roberta Biedronia, to przyznają, że wśród wyborców jest zapotrzebowanie na lewicową partię.

