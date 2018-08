Donald Tusk obraził się na Platformę Obywatelską

Kampania samorządowa Platformy Obywatelskiej trwa w najlepsze, a założyciel partii na jej temat milczy. Nie wspomaga kierownictwa ugrupowania ani radami, ani też nie wysyła doradców, którzy przygotowywali kampanię, kiedy to on był jej szefem. Dlaczego? Z odpowiedzią na to pytanie spieszy jeden z polityków sympatyzujących z szefem Rady Europejskiej.

– Donald Tusk wysłał sygnał do PO „jak sobie pościeliliście, tak się wyśpicie” . Jest obrażony, że nikt nie poprosił go, żeby pomógł Platformie w kampanii. Postanowił więc odciąć się od samorządowej batalii. Paweł Graś całe wakacje jest w Polsce. Kiedy go zapytałem czy jedzie do stolicy, odpowiedział, że do Warszawy się nie wybiera. Nie spotkał się politykami PO przez ten czas – mówi nasz informator.

Inny rozmówca dodaje: „Schetyna jest zbyt dumny, żeby poprosić Tuska o pomoc w kampanii. Nadal jest pomiędzy nimi szorstka przyjaźń. Mimo tego, że Tusk jest w Brukseli, nie ma między nimi zawartego porozumienia o zawieszeniu broni”.