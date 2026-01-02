Nauczyciele zyskają od 2026 roku. Rząd wprowadza zmiany

Nowy rok przynosi spore zmiany dla nauczycieli. Wszystko za sprawą nowelizacji Karty nauczyciela. Nowe przepisy m.in. gwarantują wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli przyczyna nie dotyczy nauczyciela i był on gotowy do pracy.

Duże zmiany w Karcie nauczyciela. Większe nagrody i odprawy od stycznia

Od 1 stycznia w życie weszły również regulacje dotyczące nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Do tej pory obowiązywały następujące stawki nagród jubileuszowych:

za 20 lat pracy – 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego

za 25 lat – 100 proc.

za 30 lat – 150 proc.

za 35 lat – 200 proc.

za 40 lat pracy – 250 proc. wynagrodzenia miesięcznego

Po nowelizacji wysokość nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy zostaje podwyższona do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego.

Pojawił się również nowy sposób wynagrodzenia długich lat pracy w szkole. Rząd Donalda Tuska zdecydował się wprowadzić nagrodę za 45 lat pracy w wysokości 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Dodatkowe pieniądze trafią na konta tych pedagogów, którym okres 40 lub 45 lat pracy minął po 31 grudnia 2025 roku.

Dodatkowe pieniądze dla nauczycieli od nowego roku

Od 2026 roku zmieni się również wysokość odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Świadczenia te będą większe. Jak tłumaczy MEN, ich wysokość zostaje ujednolicona z wysokością odpraw, które otrzymują pracownicy samorządowi, w tym pracownicy administracji i obsługi szkół. Tym samym przykładowo jednorazowa odprawa po 10 lat pracy będzie wynosić tyle, ile dwumiesięczne wynagrodzenie. Po 15 latach pracy będzie do wynagrodzenie trzymiesięczne a po 20 latach – sześciomiesięczne.

