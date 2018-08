Minister Rafalska ujawniła nowe dane o programie „Dobry start”. Ile wniosków wpłynęło?

Wyprawka szkolna, o której mówiła Elżbieta Rafalska, to świadczenie z programu „Dobry start”. – Napływ wniosków jest imponujący, rodziny pamiętają – przyznała minister w Polsat News. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ujawniła, że wnioski o dofinansowanie złożyło już 70 proc. wszystkich uprawnionych. Jej zdaniem do końca sierpnia wnioski złoży 85 procent wszystkich uprawnionych.

– Jeżeli złożymy wniosek do końca sierpnia, to mamy gwarancję, że do końca września, to świadczenie zostanie wypłacone. Po sierpniu samorządy będą miały dwa miesiące na wypłatę pieniędzy – wyjaśniła minister.

Program „Dobry start”

300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. Resort szacuje, że pomoc dla rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego może trafić do 4,6 mln uczniów. To 1,4 mld zł wsparcia dla polskich rodzin. Do 17 sierpnia przyznano już 2,33 mln świadczeń. Ministerstwo przypomina, że wnioski o dofinansowanie z programu „Dobry start” można składać także przez internet.