Rusza Forum Ekonomiczne w Krynicy

Celem forum jest wymiana poglądów dotyczących aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie między szefami rządów i parlamentów, ministrami i parlamentarzystami z krajów naszego regionu, prezesami największych spółek, ekspertami, przedstawicielami świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Konferencja stanowi punkt wyjścia dla urzędujących ministrów do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć oraz przedstawienia planów rozwoju; jak również jest szansą na skonfrontowanie ministrów z najważniejszymi problemami ich dziedzin. Tym razem tematem przewodnim stanie się porównanie wspólnych wartości i interesów państw europejskich. Ze strony polskiej w tym roku w forum wezmą udział: Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej; Anna Zalewska, minister edukacji narodowej; Piotr Gliński, minister kultury; Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Swój pobyt na Forum potwierdzili także: premier Litwy – Saulius Skvernelis, były dyrektor generalny stacji Eurosport – Jean Thierry Augustin, były wiceprezydent Europejskiej Unii Nadawców (EBU) – Boris Bergant czy prezes Telewizji Polskiej – Jacek Kurski.

Rodzina w wymiarze ekonomicznym, finansowym i politycznym

Według zapowiedzi, minister Rafalska weźmie udział w trzech panelach. Jeden z nich ma dotyczyć globalnych spraw powiązanych z problemami społecznymi m.in.: zmniejszającą się dzietnością. Kolejny poświęcony będzie rodzinie, która nie tylko jest podstawową komórką społeczną, ale ma także istotny wpływ na to, co dzieje się w świecie ekonomii, finansów czy polityki. Ostatnie zaplanowanie wystąpienie minister będzie miało związek z polityką zdrowotną, która każdego roku jest szeroko obecna podczas krynickiej konferencji.

Minister Anna Zalewska zmierzy się z modelem funkcjonowania edukacji w obecnym systemie, ale także będzie miała okazję opowiedzieć o wizji kształcenia dzieci i młodzieży w naszym kraju i zderzenia tego podejścia z politykami z innych państw.

Robi się cieplej – problemy zmiany klimatu

W panelu pod tytułem „Dyplomacja klimatyczna w XXI wieku” weźmie udział minister Henryk Kowalczyk. Podczas dyskusji wraz ze słowackim i litewskim ministrem środowiska zmierzy się on z ważnym problemem, jakim jest zmiana klimatu. Według zapowiedzi naukowców do końca tego stulecia średnia temperatura na Ziemi może wzrosnąć o 5 stopni Celsjusza w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Paneliści zajmą się następującymi problemami: Co zrobić, żeby uniknąć ocieplenia klimatu? Jak złagodzić negatywne skutki, które niosą za sobą gwałtowne zmiany klimatu? Czy wspólna polityka klimatyczna może być sposobem na zacieśnienie relacji krajów sąsiedzkich? Jak pogodzić sprzeczne interesy gospodarcze państw, tak żeby chronić przyrodę? Polski minister środowiska będzie próbował znaleźć wraz z resztą dyskutantów odpowiedzi na tak postawione pytania.

Czy kultura może być opłacalna?

Minister Gliński będzie między innymi gościem specjalnym panelu „Czy kultura w Europie Środkowej to już przemysł?” Uczestnicy debaty zmierzą się z pytaniami o aktualny stan i przyszłość kultury w naszym regionie: co jest współczesnym kołem zamachowym rozwoju kultury w Europie Środkowej? Czy powszechny dostęp do kultury czyni z niej popkulturę i czy należy się tego obawiać? Czy można skutecznie promować kulturę europejską – film, muzykę, literaturę, wzornictwo i architekturę dzięki „przemysłowemu” podejściu?

Minister kultury weźmie także udział w rozmowie na temat dwóch postaci współczesnego konserwatyzmu w Europie. Pierwsza z nich, liberalna, zakłada ograniczenie roli państwa w życiu gospodarczym i społecznym, stawianie na prywatną inicjatywę przedsiębiorczą i maksymalnie uwolniony rynek. Druga, socjalna, opowiada się z kolei za nacjonalizacją poszczególnych segmentów gospodarki i rozbudowywaniem systemów świadczeń społecznych ze strony państwa. Wciąż pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypracowania kompromisu w tej sprawie i stworzenia jednego konserwatywnego nurtu w polityce europejskiej.

Czy będziemy szybciej się przemieszczać po Europie?

Minister Andrzej Adamczyk będzie uczestniczył w dwóch dyskusjach panelowych, które bezpośrednio dotyczą jego roli w rządzie. Pierwsze wystąpienie będzie dotyczyć najnowocześniejszych rozwiązań infrastrukturalnych i transportowych w Europie. Paneliści będą starali się wybiec nieco w przyszłość i spróbować odpowiedzieć na pytanie – jak w najbliższych latach, a może dekadach będą przemieszczać się po kontynencie Europejczycy? Czy superszybki hyperloop stanie się alternatywą dla samochodów?

Transport to w dalszym ciągu jedno z największych wyzwań ekonomicznego rozwoju na naszym kontynencie. Przez ostatnie lata byliśmy świadkami powstawania rewolucyjnych projektów i koncepcji dotyczących jego ewolucji. Czy to naprawdę możliwe, że duże ośrodki miejskie w Europie, takie jak Wiedeń i Bratysława, Warszawa i Łódź, czy Paryż i Londyn, zostaną połączone przy pomocy futurystycznych rozwiązań, takich jak hyperloop? A może wiekowe, ale strategiczne systemy logistyki oparte o pociągi, spedycję ciężarową oraz samoloty będą w dalszym ciągu dyktować warunki na rynku? – to główne tezy tej dyskusji.

Wielu tych rozwiązań nie będzie dało się zastosować bez przebudowy infrastruktury w całej Europie. Mowa o tak strategicznych projektach jak nazywana „Drogą życia” – Via Carpatia czy kolej Rail Baltica. Szybsze przemieszczanie się to także sprawa linii kolei dużej prędkości Warszawa-Kraków-Brno-Bratysława-Budapeszt-Belgrad. W kwestii transportu wodnego głośno mówi się o kanale Odra-Dunaj. Moderatorem dyskusji, w której weźmie udział Andrzej Adamczyk, będzie szef parlamentarnej komisji infrastruktury – Bogdan Rzońca, który polskimi pomysłami dzielił się ostatnio z parlamentarzystami z Kaukazu Południowego podczas Forum Ekonomicznego w stolicy Gruzji, Tbilisi.

Forum Regionów

Od 2007 r. integralną część Forum Ekonomicznego w Krynicy stanowi Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Wśród tematów poruszonych podczas XII Forum Regionów będą m.in.: polityka spójności po 2020 roku, nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz ich wpływ na samorządy, zarządzanie, innowacyjność, inteligentne specjalizacje regionu, rozwój infrastruktury, współpraca międzyregionalna i transgraniczna, finanse, zrównoważony rozwój, współpraca biznesu i samorządu oraz powyborcza przyszłość jednostek samorządu terytorialnego.

Założenia programowe Forum Regionów:

Regiony Polski Wschodniej – strategia na najbliższe lata



Cyfrowa transformacja miast – jak być jeszcze bardziej smart?



Efektywne zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast i regionów



Inteligentne specjalizacje szansą na rozwój i na inwestycje



W regionach:

Jednolity obszar inwestycyjny szansą dla samorządów



Pociąg do inwestycji. Wpływ rozwoju infrastruktury na gospodarkę



Polityka Spójności UE po 2020 – perspektywa regionów



Potencjalne kierunki rozwoju regionalnych portów lotniczych w Europie



Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej



Regiony na rozdrożu. Nowe wyzwania i zmiany



Samorząd terytorialny u progu zmian – jaka będzie powyborcza przyszłość JST?



Silne i niezależne – perspektywy i zagrożenia dla miast i regionów Europy



Współpracą transgraniczna na południowej i zachodniej granicy Polski



Gala rozdania nagród

Rada Programowa Forum Ekonomicznego podczas konferencji wręcza nagrody dla osób i firm w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Organizacja Pozarządowa Roku oraz Nagroda Specjalna. W 2017 roku wyróżnienia otrzymali: premier Beata Szydło, Alior Bank oraz prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili.

