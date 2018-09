IPN cenzuruje tablicę ku czci Bronisława Geremka? Zgłoszono zastrzeżenia

Pismo w tej sprawie wysłał dyrektor biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek do Zarządu Terenów Publicznych. Jak czytamy w „Gazecie Wyborczej” napisał, że „należy wprowadzić w zaproponowanej inskrypcji kilka zmian”.

Według informacji dziennikarzy gazety, Siwek zgłosił zastrzeżenia do sformułowania „w hołdzie” . W jego opinii wyrażenie to „przyjęło się odnosić” do osób walczących lub poległych za ojczyznę. Dyrektorowi nie spodobało się też określenie „Europejczyk” . „Określenie to, jak mniemam, zostało użyte dla podkreślenia przywiązania prof. Geremka do wartości europejskich, jednakże dalsza część dokładnie to opisuje” – stwierdził. Ma prawdopodobnie na myśli fragment inskrypcji: „wprowadzał Polskę do NATO oraz działał na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” . Dodatkowo Siwkowi nie podoba się też nazwanie prof. Geremka „współtwórcą demokratycznej Polski” . Jego zdaniem należy zastąpić to określeniem „aktywny uczestnik przemian demokratycznych”.