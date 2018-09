Swarzędz. Papież Franciszek pomógł 63-latce. Dołożył się do budowy windy

Pani Grażyna Urban od trzech lat starała się o budowę specjalnej platformy dla niepełnosprawnych, dzięki której mogłaby samodzielnie opuszczać mieszkanie na wózku inwalidzkim. W zbiórkę pieniędzy na ten cel zaangażowali się miejscy urzędnicy. 30 tysięcy złotych przekazał Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, a 40 tysięcy złotych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kilka lat temu mieszkanka Swarzędza wysłała list z prośbą o pomoc finansową do papieża Franciszka. W odpowiedzi papież obiecał, że pomoże i dotrzymał słowa. – Dostanę praktycznie tyle, ile mi brakowało, czyli 20 tys. zł. Moja walka w końcu się skończyła. Walczyłam przez trzy lata z całych sił. Cieszę się, ale jeszcze to do mnie nie dociera – mówi kobieta w rozmowie z portalem Onet.pl. – Sama bym tych pieniędzy nie uzbierała. Pomogli też znajomi, ludzie dobrej woli z różnych części Polski – podkreśla 63-latka.