W piątek lokalne burze i przelotne deszcze. W weekend do 25 stopni

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie i krańcach zachodnich kraju mogą pojawić się opady deszczu rzędu 5-10 litrów na metr kwadratowy. Miejscami niewykluczone są także burze z opadami deszczu do 20 l/mkw. Termometry wskażą od 22 st. Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 26 st. C w centrum kraju, po 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W burzach powieje silniej – do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Na zachodzie kraju sobota powinna być pogodna. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, co sprawi że może spaść przelotny deszcz od 5 do 10 l/mkw., możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 23 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych.

W niedzielę zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, a na północnym wschodzie okresami duże. W tych regionach może popadać przelotny deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, po 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, skręcający od zachodu na południowy.