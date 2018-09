Księża wyjęci z rejestru pedofilów? Zbigniew Ziobro odpowiada

Dziennikarz Marcin Kącki przytoczył słowa Sebastiana Kalety, byłego rzecznika MS, a obecnie członka komisji weryfikacyjnej, który napisał na swoim profilu na Twitterze, że „księży, tak jak każdego innego, obowiązują te same przepisy, a rejestr pedofilów nikogo nie chroni”. Według Kalety fakt, iż w rejestrze jawnym nie ma duchownych wynika z tego, że „księża nie popełnili najbrutalniejszych przestępstw”. „GW” przytoczyła sprawę księdza Kani, który mimo wyroku za posiadanie pedofilskiej pornografii nadal sprawował posługę i miał kontakty z ministrantami. W późniejszych latach został skazany na karę siedmiu lat pozbawienia wolności za zmuszanie dzieci do seksu oraz gwałt. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika, że nie znajdziemy duchownego w rejestrze pedofilów.

Do publikacji odniósł się minister sprawiedliwości. – Konsekwentnie przez całą swoją drogę profesjonalną zmierzałem do zaostrzania odpowiedzialności karnej w tym obszarze. Dotyczy to wszystkich osób, jakiejkolwiek kategorii zawodowej. Dzielenie osób na lepszych i gorszych pedofilów byłoby nikczemne i nie do przyjęcia. Artykuł opiera się na kłamstwie – stwierdził Zbigniew Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości zapewnił, że insynuacja, że rejestr pozwala w jakikolwiek sposób manipulować danymi, które są wprowadzane w oparciu o wyroki, orzekane przez polskie sądy jest kłamstwem. – A tym bardziej kłamstwem i insynuacją jest, jakoby można było celowo ukrywać księży skazanych za pedofilię. To dowód nikczemnego dziennikarstwa, wplecionego w kampanię wyborczą. Jest to zaangażowanie „Gazety Wyborczej” poniżej poziomu brukowca w kampanię ataku i obrzydzenia wiceministra Jakiego – zaznaczył. Minister Ziobro zapowiedział pozwy wobec dziennikarzy „Gazety Wyborczej.

Rejestr pedofilów