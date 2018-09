Na aukcji w Michałowicach sprzedano cztery konie. Dwa z nich trafiły do Shirley Watts

Sprzedaż czterech z dwunastu koni trudno nazwać sukcesem. Przyznają to sami organizatorzy aukcji, jednocześnie jednak nie mają sobie nic do zarzucenia. Anna Stojanowska stwierdziła, że w ocenie osób odpowiedzialnych za aukcję, zrobiono wszystko, by zainteresować kupców polskimi końmi. Podkreślała, że wydarzenie w Michałowicach jest jeszcze młode i potrzebuje czasu na zyskanie rozpoznawalnej marki. – Kwoty, jakie zapłacono za wszystkie konie, nie są może oszałamiające, ale odzwierciedlają zainteresowanie polskimi końmi – komentowała.

Spośród czterech sprzedanych za łączną sumę 60 tys. złotych koni, dwa trafiły do znanej polskim hodowcom klientki. Shirley Watts, żona perkusisty zespołu The Rolling Stones, dokonała zakupów pomimo deklarowanej w połowie września „utraty sentymentu do Polski”. – Shirley Watts była konsekwentna i zamiast zagranicznych koni kupiła polskie klacze – podkreślała Stojanowska.

Stojanowska, Białobok i Mazur organizują własną aukcję

Aukcję przeprowadzono w Klubie Jazdy Konnej „Szary” w Michałowicach. Wcześniej nabywcy mogli obejrzeć konie podczas parady czempionów. Całe wydarzenie odbywało się pod nazwą III edycja Krakowskiego Pokazu Koni Arabskich. Aukcja w Michałowicach to wydarzenie przygotowane przez osoby, które minister Krzysztof Jurgiel zwolnił z polskich stadnin krótko po objęciu sterów w resorcie rolnictwa. Do współorganizatorów należą: Anna Stojanowska (była inspektor w Agencji Nieruchomości Rolnych), Jerzy Białobok (były prezes stadniny koni w Michałowie), Marek Trela (były prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim) i Barbara Mazur (właścicielka filmy Polturf, która przez lata organizowała aukcje w Janowie Podlaskim).

