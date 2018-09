Łódź. Znaleziono skrajnie zaniedbanego psa. Miał na sobie skorupę sierści ważącą 4 kg

Psa odnaleziono na łódzkim osiedlu Chojny. Osoby, które go znalazły zadzwoniły do Animal Patrol – oddziału Straży Miejskiej interweniującego ws. zwierząt. Stamtąd pies trafił do schroniska w Łodzi. Okazało się, że ma na sobie 4 kilogramy zbędnej sierści.

„Pomóżcie nam dotrzeć do tego 'człowieka', który zgotował psu piekło” – apelowały osoby, które zajęły się psem. „Pies z trudnością się poruszał. Zaniedbana sierść to był ból, ciężar, dyskomfort, siedlisko bakterii” – zaznaczali pracownicy ze schroniska dla zwierząt w Łodzi, do którego trafił pies.

Apel odniósł skutek i po kilku dniach znaleziono osobę, do której należał pies. W jej mieszkaniu znajdował się kolejny pies, którego odebrano.

Pies, którego nazwano Farciarz oraz jego kolega oczekują teraz na adopcję.