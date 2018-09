Cheerleaderka vs. prowokatorka. Bójkę nastolatek wyświetlono już prawie 8 mln razy

Nagranie udostępnione na Twitterze przez Sierrę Sprague szybko zostało udostępnione przez internautów. Krótki materiał obejrzano do tej pory 7,73 mln razy. Sprague jest siostrą nastolatki, która występuje w zespole cheerladerek jednej ze szkół w Kalifornii. „Moja mała siostra brała dzisiaj wieczorem udział w bójce. Nigdy nie byłam bardziej dumna” – napisała internautka.

Cheerleaderka górą

Filmik przedstawia grupę nastolatków. Wśród nich jest cheerleaderka oraz dziewczyna, która próbowała ją sprowokować. Cheerleaderka początkowo spokojnie odpowiadała, że „nikt nie chce się bić”. Taka odpowiedź najwyraźniej nie przypadła do gustu jej rywalce, która popchnęła nastolatkę. Wtedy rozpoczęła się bójka. Mimo, że dziewczyna ubrana w żółtą bluzę była lepiej zbudowana, to walkę nieoficjalnie wygrała cheerleaderka. W pewnym momencie udało jej się nawet sprowadzić prowokatorkę „do parteru”.

Użytkownicy Twittera dopytywali, czy cheerleaderkę nie spotkały żadne konsekwencje w związku z bójką. Sprague wyjaśniła, że jej siostra nie ma żadnych problemów, mimo że podczas walki miała na sobie szkolne ubranie.

„Wprost” : Epidemia przemocy

W internecie, a później w mediach co i raz pojawiają się nagrania przedstawiające nastolatków znęcających się nad rówieśnikami. O „epidemii przemocy” piszemy w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” . „Walka z przemocą rówieśniczą, zwłaszcza z przemocą psychiczną, zawsze była słabą stroną polskich szkół. Teraz, kiedy przetacza się przez nie chaos związany z reformą edukacji, może być tylko gorzej” – przewiduje Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin.

