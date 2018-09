Warszawa. Pod samochodem znaleziono... pytona

Okazało się, że był to mierzący prawie metr pyton królewski. O pomoc w jego usunięciu poproszono przedstawicieli Ekopatrolu Straży Miejskiej. Po strażników zadzwonili pracownicy ochrony strzeżonego osiedla, który znaleźli zwiniętego w kłębek węża pod jednym z zaparkowanych aut.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze przejęli prawie metrowego pytona królewskiego i bezpiecznie przetransportowali go do ośrodka CITES działającego przy warszawskim zoo. Fachowcy potwierdzili, że jest to pyton królewski i jest w dobrym stanie. Prawdopodobnie hodowca pozbył się go celowo.

