Samolot LOT-u zawrócił znad Uralu do Warszawy. Powód? Wibracje silnika

Środa z przelotnym deszczem na północy. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 29 st. C

W środę na południu kraju powinno być słonecznie. W pozostałych regionach może popadać niewielki deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 29 st. C....